Formazioni ufficiali Milan-Atalanta | Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 26 febbraio 2023) Ledi, sfida valida per la ventiquattresima giornata di. Big match di giornata, con Pioli che dovrà fare ancora a meno di Bennacer e Calabria, ma ritrova tra i pali Mike Maignan dopo una lunga e pesante assenza. Per Gasperini, oltre ad Hatebor che ha terminato la stagione, assenti anche Pasalic e Zapata. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 di domenica 26 febbraio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.