Formazioni ufficiali Bologna-Inter | le scelte dei due allenatori

(Di domenica 26 febbraio 2023), ledei dueper il match in programma alle 12.30 Comunicate ledi, match che apre questa domenica di Serie A.(4-2-3-1): Skorupski; Posch, Sosa, Lucumi, Cambiaso; Schouten, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Soriano; Barrow. Allenatore: Thiago Motta.(3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Mkhitaryan, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ledi Bologna e Inter , sfida valida per la ventiquattresima giornata di Serie A 2022/2023. I padroni di casa dovranno fare ancora una volta a meno di Marko Arnautovic, che ha subito ...Collegandovi con il portale, un'ora prima dell'inizio della partita troverete le ultime novità sulle, quindi, dopo il calcio d'inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sul match.

Mancano ormai pochi minuti al calcio di inizio di Bologna-Inter, gara delle 12.30 della 24a giornata di Serie A. I nerazzurri, reduci dalla vittoria in Champions League sul Porto, dovranno far fronte ...SERIE A - Le scelte di Thiago Motta e Simone Inzaghi per il lunch match della 24esima giornata: calcio d'inizio alle ore 12.30 allo stadio Renato Dall'Ara. Arbitra l'incontro Daniele Orsato della ...