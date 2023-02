Folle inseguimento a Roma: pusher si schiantano contro la volante, a bordo 7mila dosi di droga (Di domenica 26 febbraio 2023) Roma. Alla fine, il liquido presente nella tanica di benzina era ketamina. Parliamo di almeno 2 litri, per un totale di dosi stimato per settemila, che sul mercato avrebbero certamente portato un bell’introito, di circa 200mila euro. Questo il malloppo che portavano cn sé i quattro banditi 20enni fermati dopo il Folle inseguimento sulla via Prenestina. Roma, inseguimento da film a Centocelle: si schiantano contro la volante, poi lo ‘scontro’ in strada con i poliziotti inseguimento da film a Roma con la droga a bordo I quattro avevano cosparso la superficie esterna della tanica di benzina nella speranza di non insospettire gli agenti in caso di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 26 febbraio 2023). Alla fine, il liquido presente nella tanica di benzina era ketamina. Parliamo di almeno 2 litri, per un totale distimato per settemila, che sul mercato avrebbero certamente portato un bell’introito, di circa 200mila euro. Questo il malloppo che portavano cn sé i quattro banditi 20enni fermati dopo ilsulla via Prenestina.da film a Centocelle: sila, poi lo ‘s’ in strada con i poliziottida film acon laI quattro avevano cosparso la superficie esterna della tanica di benzina nella speranza di non insospettire gli agenti in caso di ...

