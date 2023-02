Flussi migratori, Conte: “Far sì che l’Europa sia davvero presente” (Di domenica 26 febbraio 2023) ROMA – “Decine di morti, anche bambini. Vite ingiustamente spezzate, il Mediterraneo che si macchia ancora di sangue. Ora serve mettere da parte gli slogan e far sì che l’Europa sia davvero presente, solidale e compatta nel gestire e controllare i Flussi migratori. Lo dobbiamo a noi stessi, ai nostri valori, alla speranza che era negli occhi di chi oggi ha trovato la morte”. È quanto afferma sulla sua pagina Facebook il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 26 febbraio 2023) ROMA – “Decine di morti, anche bambini. Vite ingiustamente spezzate, il Mediterraneo che si macchia ancora di sangue. Ora serve mettere da parte gli slogan e far sì chesia, solidale e compatta nel gestire e controllare i. Lo dobbiamo a noi stessi, ai nostri valori, alla speranza che era negli occhi di chi oggi ha trovato la morte”. È quanto afferma sulla sua pagina Facebook il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe. L'articolo L'Opinionista.

