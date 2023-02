Florida, studente prende a pugni l’operatrice scolastica che gli ha sequestrato la Nintendo Switch: arrestato – Il video (Di domenica 26 febbraio 2023) Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato in Florida per aver preso a pugni fino a stordirla un’operatrice scolastica che gli aveva sequestrato la sua Nintendo Switch. L’aggressione ha avuto luogo ieri mattina, quando in Italia era già pomeriggio, alla Matanzas High School, di Palm Coast, riporta la Cnn, e il video è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza dell’istituto. Nelle immagini si vede prima la donna camminare per il corridoio, e poi lo studente, alto almeno quanto lei, correre verso di lei e buttarla a terra con uno spintone. La donna resta inerme mentre il ragazzo inizia a prenderla a pugni mentre si trova a terra colpendole la testa. A quel punto alcune persone che si trovavano lì vicino ... Leggi su open.online (Di domenica 26 febbraio 2023) Un ragazzo di 17 anni è statoinper aver preso afino a stordirla un’operatriceche gli avevala sua. L’aggressione ha avuto luogo ieri mattina, quando in Italia era già pomeriggio, alla Matanzas High School, di Palm Coast, riporta la Cnn, e ilè stato ripreso dalle telecamere di sicurezza dell’istituto. Nelle immagini si vede prima la donna camminare per il corridoio, e poi lo, alto almeno quanto lei, correre verso di lei e buttarla a terra con uno spintone. La donna resta inerme mentre il ragazzo inizia arla amentre si trova a terra colpendole la testa. A quel punto alcune persone che si trovavano lì vicino ...

