Firenze, vandali assaltano condominio: tragedia evitata (Di domenica 26 febbraio 2023) Leggi Anche Incidente sull'A1, tir giù dal viadotto: morto l'autista, chiuso tratto autostrada I fatti Nell'attacco incendiario avvenuto all'alba, i residenti di Via Maso Finiguerra hanno rischiato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 26 febbraio 2023) Leggi Anche Incidente sull'A1, tir giù dal viadotto: morto l'autista, chiuso tratto autostrada I fatti Nell'attacco incendiario avvenuto all'alba, i residenti di Via Maso Finiguerra hanno rischiato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pignasca : RT @pirex70: Calci in faccia a un minorenne da parte di maggiorenni di 'Azione Studentesca' un'associazione di destra. Nessuno dice niente.… - v_veronesi : @Piantedosim @Viminale si spera che si arrestino presto vandali autori del pestaggio al Michelangelo di Firenze . - Mr_Wildenbruck : @GiorgiaMeloni Brava! Pensa quanto deve penare il personale sanitario che si sarà dovuto occupare dei ragazzi aggre… - roberto2_lamela : RT @pirex70: Calci in faccia a un minorenne da parte di maggiorenni di 'Azione Studentesca' un'associazione di destra. Nessuno dice niente.… - LuisaCMoon : RT @pirex70: Calci in faccia a un minorenne da parte di maggiorenni di 'Azione Studentesca' un'associazione di destra. Nessuno dice niente.… -