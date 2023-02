(Di domenica 26 febbraio 2023) (Adnkronos) – Un mezzo pesante èto questa mattina dal tratto autostradale A1 e ha preso fuoco: ilnell’impatto. Lo comunicano il Vigili del fuoco del comando di, distaccamento di Barberino del Mugello e di Fi-Ovest, che sono intervenuti nel comune di Calenzano sulla SP 107 Via di Legri, per domare l’incendio del mezzo pesanteto dal‘Marinella”. I Vigili del fuoco, intervenuti con tre squadre e sette automezzi di cui un’autogru, hanno effettuato lo spegnimento del mezzo e del semirimorchio carico di frutta e verdure completamente avvolto dalle fiamme. Ilè stato trovato dai vigili del fuoco all’interno dell’abitacolo privo di vita. Resta bloccata la viabilità sulla SP 107 nei pressi del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NotizieVirgilio : ?? Camion precipita da viadotto e prende fuoco: morto il conducente Il conducente di un mezzo pesante è morto dopo c… - BinaryOptionEU : RT 'Firenze, camion precipita da viadotto A1: morto conducente . #Adnkronos ?? - Adnkronos : Firenze, camion precipita da viadotto A1: morto conducente . #Adnkronos ?? - VivereToscana : Firenze, camion precipita da viadotto A1: morto conducente - infoitinterno : Firenze, camion precipita da viadotto A1: morto conducente -

Morto il conducente delprecipitato dal viadotto a. Il conducente del mezzo pesante precipitato da un viadotto nella provincia di, come riportato dall'agenzia 'Adnkronos', è ...Un mezzo pesante è precipitato questa mattina dal tratto autostradale A1 e ha preso fuoco: il conducente è morto nell'impatto. Lo comunicano il Vigili del fuoco del comando di, distaccamento di Barberino del Mugello e di Fi - Ovest, che sono intervenuti nel comune di Calenzano sulla SP 107 Via di Legri, per domare l'incendio del mezzo pesante precipitato dal ...

Firenze, camion precipita da viadotto A1: morto conducente Entilocali-online

Firenze, camion precipita da viadotto e prende fuoco: morto il conducente. Cosa è successo Virgilio Notizie

Tir precipita dall'autostrada A1 e prende fuoco: morto il guidatore / FOTO FirenzeToday

Camion precipita da un viadotto dell’A1 Gazzetta di Firenze

FiPiLi, circolazione ripristinata ma ancora lunghe code per il camion ribaltato La Repubblica Firenze.it

Un mezzo pesante è precipitato nella mattinata di domenica 26 febbraio 2023 dal tratto autostradale A1 e si è incendiato: il conducente del camion è morto nell’impatto. La notizia è stata comunicata ...(Adnkronos) – Un mezzo pesante è precipitato questa mattina dal tratto autostradale A1 e ha preso fuoco: il conducente è morto nell’impatto. Lo comunicano il Vigili del fuoco del comando di Firenze, d ...