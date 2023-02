Firenze: accordo per due nuove piste ciclabili collegate con Bagno a Ripoli (Di domenica 26 febbraio 2023) E' stato approvato dalle giunte comunali di Firenze e di Bagno a Ripoli l'accordo di collaborazione per la realizzazione di due nuove ''vie verdi'' ciclabili per potenziare la rete di mobilità sostenibile nelle aree a cavallo dei confini comunali L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 26 febbraio 2023) E' stato approvato dalle giunte comunali die dil'di collaborazione per la realizzazione di due''vie verdi''per potenziare la rete di mobilità sostenibile nelle aree a cavallo dei confini comunali L'articolo proviene daPost.

