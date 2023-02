Fiori sopra l’inferno 2 si farà? Anticipazioni e data d’uscita della seconda stagione (Di domenica 26 febbraio 2023) In prima visione su Rai1 sbarca dal 13 febbraio 2023 la nuova serie tv con Elena Sofia Ricci. Fiori sopra l’inferno sarà il titolo della storia nella quale Teresa Battaglia, protagonista esperta profiler, si occuperà di indagare su una serie di omicidi avvenuti in un paesello sulle Dolomiti. Si farà Fiori sopra l’inferno 2 L’ispirazione di tale progetto non è però inedita. Le vicende della giovane investigatrice infatti derivano dall’omonimo romanzo pluripremiato della scrittrice Ilaria Tuti. Il prodotto Rai ad opera di Donatella Diamanti, Valerio D’Annuncio e Mario Cristiani sarà diffuso sul piccolo schermo in 6 episodi, 2 per ogni prima serata. Teresa Battaglia – interpretata dalla celebre Elena Sofia Ricci – è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 26 febbraio 2023) In prima visione su Rai1 sbarca dal 13 febbraio 2023 la nuova serie tv con Elena Sofia Ricci.sarà il titolostoria nella quale Teresa Battaglia, protagonista esperta profiler, si occuperà di indagare su una serie di omicidi avvenuti in un paesello sulle Dolomiti. Si2 L’ispirazione di tale progetto non è però inedita. Le vicendegiovane investigatrice infatti derivano dall’omonimo romanzo pluripremiatoscrittrice Ilaria Tuti. Il prodotto Rai ad opera di Donatella Diamanti, Valerio D’Annuncio e Mario Cristiani sarà diffuso sul piccolo schermo in 6 episodi, 2 per ogni prima serata. Teresa Battaglia – interpretata dalla celebre Elena Sofia Ricci – è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Fiori sopra l’inferno 2 si farà? Anticipazioni e data d’uscita della seconda stagione - Ilaria_Tuti : RT @RaiPlay: Il 27 torna 'Fiori sopra l'inferno - I casi di Teresa Battaglia' su Rai 1, a partire dalle 21.25 ?? Gli episodi sono visibili,… - AseroGiovanna : RT @giabar_72: 3/4 polizia, però i poliziotti non intervenivano perché a loro è stato impedito di appoggiare una delle parti in conflitto.… - ammaiFiamma : @ellintheworld Guarda anche io preferisco sempre le tinte unite per queste cose, i fiori alla fine riesco solo per… - CCKKI : RT @giabar_72: 3/4 polizia, però i poliziotti non intervenivano perché a loro è stato impedito di appoggiare una delle parti in conflitto.… -