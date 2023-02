Fiorentina, Castrovilli in bilico tra rinnovo e futuro (Di domenica 26 febbraio 2023) Dopo lo stallo si sblocca la trattativa per il rinnovo di Castrovilli con la Fiorentina, ma rimane in dubbio il suo futuro in viola Dopo lo stallo delle scorse settimana, ci sono dei passi in avanti in casa Fiorentina per il rinnovo di Castrovilli. Secondo quanto riportato dalla Repubblica, il centrocampista viola potrebbe firmare un triennale. in dubbio però rimane la sua permanenza a Firenze: il calciatore infatti ha tanti estimatori, ma filtra ottimismo nella dirigenza che Castrovilli, in segno di gratitudine al club, non voglia liberarsi a parametro zero. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 febbraio 2023) Dopo lo stallo si sblocca la trattativa per ildicon la, ma rimane in dubbio il suoin viola Dopo lo stallo delle scorse settimana, ci sono dei passi in avanti in casaper ildi. Secondo quanto riportato dalla Repubblica, il centrocampista viola potrebbe firmare un triennale. in dubbio però rimane la sua permanenza a Firenze: il calciatore infatti ha tanti estimatori, ma filtra ottimismo nella dirigenza che, in segno di gratitudine al club, non voglia liberarsi a parametro zero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

