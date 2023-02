Fifa, Infantino: “Sette anni fa fui eletto presidente, grazie a tutti coloro che hanno creduto in me” (Di domenica 26 febbraio 2023) Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha festeggiato il settimo anniversario della sua elezione come numero uno del massimo organo del calcio mondiale. Questo il suo messaggio di ringraziamento, tramite un post su Instagram: “Sette anni fa, sono stato eletto per la prima volta come presidente della Fifa: ringrazio tutti coloro che hanno fatto parte di questo viaggio rivoluzionario e mi hanno aiutato a rendere la Fifa un’organizzazione migliore, con l’obiettivo di rendere il calcio globale e di unire il mondo attraverso questo nostro meraviglioso sport. Brindiamo al futuro con l’augurio di continuare a far crescere il bellissimo ... Leggi su sportface (Di domenica 26 febbraio 2023) Ildella, Gi, ha festeggiato il settimoversario della sua elezione come numero uno del massimo organo del calcio mondiale. Questo il suo messaggio di ringraziamento, tramite un post su Instagram: “fa, sono statoper la prima volta comedella: ringraziochefatto parte di questo viaggio rivoluzionario e miaiutato a rendere laun’organizzazione migliore, con l’obiettivo di rendere il calcio globale e di unire il mondo attraverso questo nostro meraviglioso sport. Brindiamo al futuro con l’augurio di continuare a far crescere il bellissimo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Fifa, #Infantino: “Sette anni fa fui eletto presidente, grazie a tutti coloro che hanno creduto in me” - Guido12578 : @ardigiorgio Anche infantino ai funerali di pele, e infantino però è il capo della fifa - bannatodaalvino : RT @RidTheRock: CEFERIN E INFANTINO?? ??#Agnelli a #Telegraaf ??”Non è strano che ci sia un solo candidato alla Presidenza FIFA e UEFA?#Cef… - El_Pablo_Unido : @francyfra197979 Sì forse sono due cose differenti. Comunque non mi meraviglia la cosa. Infantino, presidente della… - Adenuricfla : RT @EnzoGalasso1: (3) Agnelli a 'Telegraaf' 'Non è strano che ci sia un solo candidato alla presidenza della UEFA e della FIFA? In partico… -