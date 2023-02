Fiamme al Maschio Angioino: l’incendio è doloso (Di domenica 26 febbraio 2023) Il rogo ha interessato il deposito degli uffici nella Torre dell'Oro del Maschio Angioino. Danneggiati alcuni documenti. Indagini in corso Leggi su ilgiornale (Di domenica 26 febbraio 2023) Il rogo ha interessato il deposito degli uffici nella Torre dell'Oro del. Danneggiati alcuni documenti. Indagini in corso

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Incendio nel Maschio Angioino, fiamme in un deposito: 'Rogo di natura dolosa' - infoitinterno : Napoli, incendio al Maschio Angioino: in fiamme i locali con i documenti nella torre - infoitinterno : Napoli - Incendio doloso nel Maschio Angioino, documenti distrutti dalle fiamme - infoitinterno : Incendio nella notte al Maschio Angioino, in fiamme i locali all’interno di una torre - paolochiariello : #Juorno #fiamme nel #MaschioAngioino di #Napoli accertata origine dolosa -