Fiaccolata per la pace a Roma, le immagini del corteo (Di domenica 26 febbraio 2023) (Agenzia Vista) Roma, 26 febbraio 2023 Le immagini del corteo che ha attraversato il centro di Roma per la pace. Presenti, oltre a numerose associazioni, anche gli onorevoli Giuseppe Conte e Nicola Fratoianni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su iltempo (Di domenica 26 febbraio 2023) (Agenzia Vista), 26 febbraio 2023 Ledelche ha attraversato il centro diper la. Presenti, oltre a numerose associazioni, anche gli onorevoli Giuseppe Conte e Nicola Fratoianni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Landini alla fiaccolata per la pace: «Rappresentiamo la maggioranza dell'opinione pubblica che non vuole la guerra… - MarcoFattorini : La fiaccolata per non mandare armi all’Ucraina (alla vigilia di una nuova pesantissima offensiva russa) - Rvaticanaitalia : Migliaia di persone hanno sfilato stasera a Roma per dire no alla guerra in #Ucraina, sì alla #pace. Necessaria un’… - Lukaredd : @MarcoFattorini So che presto ti entreranno i ladri in casa, sono crudeli eh …lo sappiamo benissimo . faranno male… - Affaritaliani : Fiaccolata per la pace a Roma, le immagini del corteo -