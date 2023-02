"Fermare le stragi in mare, ecco cosa serve". Tragedia Calabria, l'appello di Letta (Di domenica 26 febbraio 2023) "Purtroppo è una giornata funestata da una Tragedia nel Mediterraneo, l'ennesimo dramma, bisogna Fermare questa strage in mare e servono politiche europee e nazionali", le parole di Enrico Letta dopo il voto per le primarie del Pd a Roma.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 febbraio 2023) "Purtroppo è una giornata funestata da unanel Mediterraneo, l'ennesimo dramma, bisognaquesta strage ine servono politiche europee e nazionali", le parole di Enricodopo il voto per le primarie del Pd a Roma.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

