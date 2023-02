Feralpisalo`-Pordenone (lunedì 27 febbraio 2023 ore 20:30): convocati, formazioni, quote, pronostici. Vecchi con 4 indisponibili, rientra Andreoni nei ramarri (Di domenica 26 febbraio 2023) Cinque squadre racchiuse nello spazio di tre punti: il girone A di Serie C è in assoluto quello al momento più incerto e combattuto, anche perchè a giocarsi la cadetteria ci sono sia corazzate come il Pordenone, che solide e belle realtà di provincia come la Feralpisalò. La squadra di Vecchi vede tutti dall’alto con i suoi 50 punti conquistati, e si InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 26 febbraio 2023) Cinque squadre racchiuse nello spazio di tre punti: il girone A di Serie C è in assoluto quello al momento più incerto e combattuto, anche perchè a giocarsi la cadetteria ci sono sia corazzate come il, che solide e belle realtà di provincia come la Feralpisalò. La squadra divede tutti dall’alto con i suoi 50 punti conquistati, e si InfoBetting: Scommesse Sportive e

