Fedez torna a mostrare i figli sui social (in versione royal) (Di domenica 26 febbraio 2023) Il rapper, che dopo l'«affaire-Sanremo» non aveva più postato immagini di Leone e Vittoria, ha pubblicato una nuova foto dei bambini, stavolta in maschera: la bimba è vestita da regina Elisabetta (con tanto di corgi tra le braccia), il fratello maggiore da guardia reale Leggi su vanityfair (Di domenica 26 febbraio 2023) Il rapper, che dopo l'«affaire-Sanremo» non aveva più postato immagini di Leone e Vittoria, ha pubblicato una nuova foto dei bambini, stavolta in maschera: la bimba è vestita da regina Elisabetta (con tanto di corgi tra le braccia), il fratello maggiore da guardia reale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giusepp02623990 : @mim_cici @Fedez Torna a girare il sugo e ti ricordo che begnini toccava le parti intime di Pippo Baudo ?? - Viola51872594 : Secondo me è stress,io gli farei fare almeno un anno in catena montaggio, sono sicura che torna in forma! #Fedez - infoitcultura : Fedez torna in pubblico a Milano: tatuaggi in mostra e shirt nera per la Fashion Week - AtzeniAnselmo : Fedez torna a parlare su Instagram: i fan preoccupati per la sua salute mentale - MatteoBandit2 : @Fra8882 @Fedez Sarei meno indulgente per vari motivi, non capisco solamente quelli convinti che stia recitando. Ma… -