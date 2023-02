Fedez e la balbuzie improvvisa: perché succede? L’esperta: “È un disturbo che si autoalimenta, soprattutto se a causarlo sono fattori emotivi” (Di domenica 26 febbraio 2023) L’abbiamo sentito con le nostre orecchie, anche un influencer del calibro di Fedez può impappinarsi e incespicare sulle parole, insomma balbettare. Niente di male, può capitare a tutti nella vita di impuntarsi su una sillaba o su intere parole, non riuscire a esprimere abbastanza fluentemente una frase ben formulata nella mente… Il problema è se il disturbo persiste. Non facilita poi le cose il fatto di non conoscerne bene le cause (anche se per lo più i medici propendono per una predisposizione genetica) e di saperne poco a livello di grande pubblico; non a caso, ogni 22 ottobre si celebra la Giornata internazionale di consapevolezza sulla balbuzie. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 febbraio 2023) L’abbiamo sentito con le nostre orecchie, anche un influencer del calibro dipuò impappinarsi e incespicare sulle parole, insomma balbettare. Niente di male, può capitare a tutti nella vita di impuntarsi su una sillaba o su intere parole, non riuscire a esprimere abbastanza fluentemente una frase ben formulata nella mente… Il problema è se ilpersiste. Non facilita poi le cose il fatto di non conoscerne bene le cause (anche se per lo più i medici propendono per una predisposizione genetica) e di saperne poco a livello di grande pubblico; non a caso, ogni 22 ottobre si celebra la Giornata internazionale di consapevolezza sulla. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

