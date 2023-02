Fedez e Chiara Ferragni travolti dagli insulti: ecco cosa sta succedendo (Di domenica 26 febbraio 2023) Personaggi tv. . La crisi dei Ferragnez ha scatenato diverse polemiche. Dopo il bacio tra Fedez e Rosa Chemical sul palco del Festival di Sanremo, tra rapper e sua moglie Chiara Ferragni è calato il gelo. I due hanno smesso di postare storie e post Instagram insieme e anche le uscitre pubbliche di coppia si sono ridotte drasticamente. Poi dopo giorni di silenzio, Chiara ha postato una foto delle loro mani intrecciate senza aggiungere altro. Questo gesto ha scatenato gli haters, e non solo, i quali si sono scagliati contro la coppia più famosa d’Italia sui social.



Leggi anche: Chiara Ferragni e Fedez, in crisi o no? La prima foto insieme dopo Sanremo Leggi anche: Chiara Ferragni e Fedez pronti al divorzio? Il ... Leggi su tvzap (Di domenica 26 febbraio 2023) Personaggi tv. . La crisi dei Ferragnez ha scatenato diverse polemiche. Dopo il bacio trae Rosa Chemical sul palco del Festival di Sanremo, tra rapper e sua moglieè calato il gelo. I due hanno smesso di postare storie e post Instagram insieme e anche le uscitre pubbliche di coppia si sono ridotte drasticamente. Poi dopo giorni di silenzio,ha postato una foto delle loro mani intrecciate senza aggiungere altro. Questo gesto ha scatenato gli haters, e non solo, i quali si sono scagliati contro la coppia più famosa d’Italia sui social.Leggi anche:, in crisi o no? La prima foto insieme dopo Sanremo Leggi anche:pronti al divorzio? Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FranAltomare : Quindi Fedez e Chiara Ferragni hanno stoppato qualsiasi forma di interazione social per poi essere normalmente a ma… - trash_italiano : Secondo Linkiesta, Fedez e Chiara Ferragni avrebbero chiesto a Prime una settimana non prevista di sosta nelle ripr… - GiusCandela : Chiara Ferragni e Fedez insieme ora. Casa Cipriani a Milano (fonte Alberto Dandolo) - Amcosam : RT @VitoPadova: @Cazzimiei_ @Alessan57282473 @DrApocalypse Ok sei stata chiara e lo sarò anch'io. #fedez mi sta grandemente sulle palle, e… - meteosergio1 : Ma chi se ne frega di 'sti due! Fedez e Ferragni travolti dagli insulti: 'Sappiamo perché lo state facendo...'… -