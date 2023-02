Fedayn Roma, la curva dell’Esperance di Tunisi: “Resterete il nostro modello” (FOTO) (Di domenica 26 febbraio 2023) Nella geografia del tifo ultras, tra Serbia e Italia, spunta la Tunisia. Nella partita di Champions League africana tra Esperance di Tunisi e Zamalek, nella curva di casa è apparso uno striscione rivolto al gruppo ultras della Roma Fedayn, balzato recentemente alle cronache per essere stato vittima di un agguato degli hooligans della Stella Rossa che hanno esposto e bruciato gli storici striscioni dei tifosi del Quadraro. “Addio fratello, resterai per sempre il nostro modello”, lo striscione in italiano degli ultras Tunisini, il cui nome è proprio Fedayn. Lo striscione dei sostenitori dell’Esperance è sostanzialmente identico a quello dei Romanisti e oggi è stato esposto anche un simbolico ’50’, in ... Leggi su sportface (Di domenica 26 febbraio 2023) Nella geografia del tifo ultras, tra Serbia e Italia, spunta laa. Nella partita di Champions League africana tra Esperance die Zamalek, nelladi casa è apparso uno striscione rivolto al gruppo ultras della, balzato recentemente alle cronache per essere stato vittima di un agguato degli hooligans della Stella Rossa che hanno esposto e bruciato gli storici striscioni dei tifosi del Quadraro. “Addio fratello, resterai per sempre il”, lo striscione in italiano degli ultrasni, il cui nome è proprio. Lo striscione dei sostenitoriè sostanzialmente identico a quello deinisti e oggi è stato esposto anche un simbolico ’50’, in ...

