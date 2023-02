FANTACALCIO – Milan-Atalanta, gol di Theo Hernandez o autogol Musso? La decisione (Di domenica 26 febbraio 2023) Il Milan è in vantaggio. Nel match contro l’Atalanta, valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, i ragazzi di Stefano Pioli trovano una rete meravigliosa con un tiro fantastico di Theo Hernandez. L’esterno rossonero colpisce al volo e colpisce il palo pieno, poi la sfera batte sulla schiena di Musso ed entra in porta. Per tutti gli amici del FANTACALCIO non c’è nessun dubbio: è autogol. Dunque -3 per Musso. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 febbraio 2023) Ilè in vantaggio. Nel match contro l’, valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, i ragazzi di Stefano Pioli trovano una rete meravigliosa con un tiro fantastico di. L’esterno rossonero colpisce al volo e colpisce il palo pieno, poi la sfera batte sulla schiena died entra in porta. Per tutti gli amici delnon c’è nessun dubbio: è. Dunque -3 per. SportFace.

