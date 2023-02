Facciamo notte | il dato che scatena il tam tam | colpaccio Schlein?

Leggi su iltempo

(Di domenica 26 febbraio 2023) Chiusi i seggi delle primarie del Partito Democratico. Lo stop al voto è scattato alle ore 20, stando a quanto viene riferito da fonti dem, dalle 21 in poi cominceranno ad affluire i dati definitivi sull'affluenza (alle 13 avevano votato 598.121 elettori). "Molto probabile", dicono fonti della Commissione, che si supererà la soglia del milione di votanti. Ilè atteso perché molti osservatori notano come da una partecipazioni ampia e che quindi va oltre il numero degli iscritti che si sono espressi nei circoli che hanno premiato Stefano Bonaccini, possa aumentare le possibilità di elezione di Elly. E c'è "ottimismo" al comitato della candidata al teatro Diamante di Roma sul traguardo di un milione di voti raggiunti ai gazebo per eleggere il nuovo segretario Pd. Già presenti al quartier generale Francesco Boccia, Chiara Braga, Alessandro ...