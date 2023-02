Fabrizio Corona si fa un tatuaggio in onore di Maurizio Costanzo: “Maestro mio” (Di domenica 26 febbraio 2023) Sono le ore delle lacrime e del dolore per la scomparsa di Maurizio Costanzo. Tantissimi i messaggi di cordoglio che sono arrivati in queste ore: tutti spicca anche un post pubblicato su Instagram da Fabrizio Corona che ha deciso di rendere indelebile il ricordo del giornalista tatuandosi il suo nome sulla nuca. “Maurizio Maestro mio”, si legge sul tatuaggio che l’ex re dei paparazzi si è appena fatto fare. Quindi ha raccontato: “Era il 2006 quando per la prima volta venni invitato nel più importante talk show televisivo italiano del momento, il “Maurizio Costanzo show“. Fino ad allora ero un giovane imprenditore con tanti sogni da realizzare. Era il periodo di Vallettopoli e avevo scritto su questo caso il mio primo libro”, scrive ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 febbraio 2023) Sono le ore delle lacrime e del dolore per la scomparsa di. Tantissimi i messaggi di cordoglio che sono arrivati in queste ore: tutti spicca anche un post pubblicato su Instagram dache ha deciso di rendere indelebile il ricordo del giornalista tatuandosi il suo nome sulla nuca. “mio”, si legge sulche l’ex re dei paparazzi si è appena fatto fare. Quindi ha raccontato: “Era il 2006 quando per la prima volta venni invitato nel più importante talk show televisivo italiano del momento, il “show“. Fino ad allora ero un giovane imprenditore con tanti sogni da realizzare. Era il periodo di Vallettopoli e avevo scritto su questo caso il mio primo libro”, scrive ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : Fabrizio Corona si fa un tatuaggio in onore di Maurizio Costanzo: “Maestro mio” - irene_p2001 : RT @ildelfinogiulio: Dei morti non si parla mai male ma Maurizio Costanzo era l’incarnazione del berlusconismo di quel movimento che in 30… - filombria : RT @ildelfinogiulio: Dei morti non si parla mai male ma Maurizio Costanzo era l’incarnazione del berlusconismo di quel movimento che in 30… - Alessan46051156 : E quante te ne sei perse pure la principessa del Galles nei miei anni ho incontrato secondo te come.e.andata.a.fini… - ilvocio : Fabrizio Corona si fa tatuare sul collo la scritta “Maurizio maestro mio”. Bene evidenziarlo… fosse morto Corona… -