F1, pazza idea Aston Martin: pensiero a Vettel in Bahrain se Stroll non ce la fa? (Di domenica 26 febbraio 2023) In casa Aston Martin regna l’incertezza sulle condizioni di Lance Stroll. Il pilota canadese ha saltato i tre giorni di test in Bahrein a causa di un infortunio al polso patito a causa di una caduta in bicicletta e al momento sembra difficile vederlo al debutto sullo stesso circuito la prossima settimana. E la scuderia britannica sta sondando il terreno per un ritorno che avrebbe dell’incredibile, quello di Sebastian Vettel. A dirla tutta, sembra improbabile che il tedesco possa ritornare sui suoi passi dopo il ritiro annunciato al termine dello scorso campionato. Ma il direttore Mike Knack ha lasciato intendere di avere avuto dei contatti con il quattro volte campione del mondo, interpellato da Motorsport.com: “Ho avuto un paio di telefonate con lui. Se gli interessa? Non ve lo dico. Il nostro piano A è quello di ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) In casaregna l’incertezza sulle condizioni di Lance. Il pilota canadese ha saltato i tre giorni di test in Bahrein a causa di un infortunio al polso patito a causa di una caduta in bicicletta e al momento sembra difficile vederlo al debutto sullo stesso circuito la prossima settimana. E la scuderia britannica sta sondando il terreno per un ritorno che avrebbe dell’incredibile, quello di Sebastian. A dirla tutta, sembra improbabile che il tedesco possa ritornare sui suoi passi dopo il ritiro annunciato al termine dello scorso campionato. Ma il direttore Mike Knack ha lasciato intendere di avere avuto dei contatti con il quattro volte campione del mondo, interpellato da Motorsport.com: “Ho avuto un paio di telefonate con lui. Se gli interessa? Non ve lo dico. Il nostro piano A è quello di ...

