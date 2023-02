F1 | l’ipotetica griglia di partenza verso il Mondiale 2023 dopo i Test di Sakhir

Leggi su oasport

(Di domenica 26 febbraio 2023) Sono ufficialmente andati in archivio ipre-stagionali di(Bahrein). Ildi Formula Unoè pronto a partire sullo stesso tracciato posizionato nel deserto vicino alla capitale Manama. Il primo di 23 capitolo tutti da vivere. Ma, come ogni anno, quale sarà ladi“virtuale” della prima gara della stagione? Andiamo a provare a comporlaquanto visto nelle sessioni di lavoro in pista. Red Bull C’è poco da dire, il team di Milton Keynes parte con la chiara intenzione di proseguire nella scia di vittorie della scorsa stagione. Max Verstappen non ha certo voglia di mollare un millimetro, Sergio Perez vuole iscriversi alla lotta per il titolo e la RB19, per quanto visto in questo primo scorcio di stagione, sembra nuovamente una ...