F1 GP Bahrain 2023, prove libere venerdì: canale, orario, diretta tv e streaming

Inizia il Mondiale 2023 di F1 ed ecco che si parte dal GP del Bahrain sul circuito di Sakhir: come di consueto il programma prende il via con le prove libere del venerdì, ecco di seguito orario, diretta tv e streaming e le informazioni sul canale di riferimento. Termina la pausa invernale e tornano a rombare i motori del Circus. Prima gara stagionale e dunque tutto da scoprire nel paese del golfo, dove verrà incoronato il primo vincitore di quest'anno. Si parte però al venerdì con le prove libere. Le due sessioni di free practice saranno trasmesse in diretta tv venerdì 3 marzo su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, con streaming su Sky Go.

