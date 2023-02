F1, Aston Martin: il sostituto di Stroll è Drugovich, sfuma la chance di vedere Vettel in Bahrain (Di domenica 26 febbraio 2023) Felipe Drugovich sarà al via nel GP del Bahrain, in caso di forfait di Lance Stroll. Lo ha comunicato l’Aston Martin, mettendo a tacere le voci che volevano un ritorno di Sebastian Vettel alla guida della monoposto britannica. Stroll è ancora alle prese con l’infortunio al polso rimediato in un allenamento in bicicletta e al momento non ha alcuna certezza di essere pronto per il primo Gran Premio della stagione, in programma la prossima settimana. Le parole del Team Principal Mike Krack, che non aveva smentito un possibile ritorno a gettone di Vettel – fermo a quota 299 GP in carriera – aveva acceso la fantasia dei tifosi. Oggi, però, è giunta la nota di Aston Martin che ha smorzato gli entusiasmi: “La squadra ... Leggi su sportface (Di domenica 26 febbraio 2023) Felipesarà al via nel GP del, in caso di forfait di Lance. Lo ha comunicato l’, mettendo a tacere le voci che volevano un ritorno di Sebastianalla guida della monoposto britannica.è ancora alle prese con l’infortunio al polso rimediato in un allenamento in bicicletta e al momento non ha alcuna certezza di essere pronto per il primo Gran Premio della stagione, in programma la prossima settimana. Le parole del Team Principal Mike Krack, che non aveva smentito un possibile ritorno a gettone di– fermo a quota 299 GP in carriera – aveva acceso la fantasia dei tifosi. Oggi, però, è giunta la nota diche ha smorzato gli entusiasmi: “La squadra ...

