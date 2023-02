Evaso da 48 ore, di Marco Raduano si sono perse le tracce. Polemiche sulla carenza del personale nelle carceri (Di domenica 26 febbraio 2023) - Posti di blocco, controlli in porti e aeroporti, ma dell'uomo condannato all'ergastolo da scontare nel carcere di massima sicurezza di Nuoro da dove è fuggito Leggi su tg.la7 (Di domenica 26 febbraio 2023) - Posti di blocco, controlli in porti e aeroporti, ma dell'uomo condannato all'ergastolo da scontare nel carcere di massima sicurezza di Nuoro da dove è fuggito

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Caccia all'uomo in Sardegna all'indomani dall'evasione di Marco Raduano, boss della Sacra Corona Unita che scontava… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Caccia all'uomo in Sardegna all'indomani dall'evasione di Marco Raduano, boss della Sacra Corona Unita che scontava l'erg… - SignorAldo : RT @Agenzia_Ansa: Caccia all'uomo in Sardegna all'indomani dall'evasione di Marco Raduano, boss della Sacra Corona Unita che scontava l'erg… - Elisa34012803 : RT @Agenzia_Ansa: Caccia all'uomo in Sardegna all'indomani dall'evasione di Marco Raduano, boss della Sacra Corona Unita che scontava l'erg… - Bruna71347573 : RT @Agenzia_Ansa: Caccia all'uomo in Sardegna all'indomani dall'evasione di Marco Raduano, boss della Sacra Corona Unita che scontava l'erg… -