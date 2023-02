Evasione del boss Marco Raduano da Badu ‘e Carros, la polizia penitenziaria: «Nella sala operativa non c’era nessuno» (Di domenica 26 febbraio 2023) Nel momento dell’Evasione del boss della Sacra Corona Unita Marco Raduano la sala operativa del carcere di Badu ‘e Carros non era presidiata. Lo dichiara in un comunicato Gennarino De Fazio, segretario della Uilpa polizia penitenziaria. Intanto sulla fuga sono state aperte due inchieste. Una dalla Procura di Nuoro e l’altra interna dal ministero della Giustizia. Già ieri il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria – attraverso la direzione generale detenuti e trattamento – ha dato mandato al Provveditore regionale della Sardegna di svolgere con urgenza accertamenti e verifiche, «al fine di appurare cause, circostanze e modalità dell’accaduto». «Non basta la videosorveglianza se non supportata ... Leggi su open.online (Di domenica 26 febbraio 2023) Nel momento dell’deldella Sacra Corona Unitaladel carcere di‘enon era presidiata. Lo dichiara in un comunicato Gennarino De Fazio, segretario della Uilpa. Intanto sulla fuga sono state aperte due inchieste. Una dalla Procura di Nuoro e l’altra interna dal ministero della Giustizia. Già ieri il Dipartimento dell’amministrazione– attraverso la direzione generale detenuti e trattamento – ha dato mandato al Provveditore regionale della Sardegna di svolgere con urgenza accertamenti e verifiche, «al fine di appurare cause, circostanze e modalità dell’accaduto». «Non basta la videosorveglianza se non supportata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Le immagini dell'evasione del boss della Sacra Corona Unita mentre si cala con il lenzuolo dal carcere di massima s… - CottarelliCPI : Col canone RAI in bolletta l’evasione è scesa dal 27% al 5% e si è potuto ridurre il canone del 21% dal 2015 (31% a… - Agenzia_Ansa : La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per omesso versamento dell'Iva da parte di Meta per circa 870 milioni d… - mattia_casillo : RT @Agenzia_Ansa: Le immagini dell'evasione del boss della Sacra Corona Unita mentre si cala con il lenzuolo dal carcere di massima sicurez… - enzolimatola : RT @MeMeEsposito: @EmanueleBracco @micheleboldrin @LORERIV6 @ise_tan45 @ge_non @PediciniEu La Tari è fuori dal calcolo della solidarietà co… -