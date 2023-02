Eurovision 2023, i Piqued Jacks rappresenteranno San Marino (Di domenica 26 febbraio 2023) Piqued Jacks - Una Voce per San Marino 2023 (foto Twitter San Marino RTV) La Repubblica di San Marino parteciperà all’Eurovision Song Contest 2023 con i Piqued Jacks. Il gruppo italiano ha vinto il contest Una Voce per San Marino, guadagnando così il pass per l’evento musicale europeo in programma a maggio a Liverpool. La band ha avuto la meglio sugli altri 20 finalisti dello show sammarinese che per il secondo anno consecutivo elegge l’artista in rappresentanza di San Marino all’Eurofestival. Dopo Achille Lauro nel 2022, tocca dunque ai Piqued Jacks. Il verdetto, durante la finale – qualitativamente bruttina – trasmessa in diretta su San ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 26 febbraio 2023)- Una Voce per San(foto Twitter SanRTV) La Repubblica di Sanparteciperà all’Song Contestcon i. Il gruppo italiano ha vinto il contest Una Voce per San, guadagnando così il pass per l’evento musicale europeo in programma a maggio a Liverpool. La band ha avuto la meglio sugli altri 20 finalisti dello show sammarinese che per il secondo anno consecutivo elegge l’artista in rappresentanza di Sanall’Eurofestival. Dopo Achille Lauro nel 2022, tocca dunque ai. Il verdetto, durante la finale – qualitativamente bruttina – trasmessa in diretta su San ...

