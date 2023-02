+Europa, nuovo ticket alla guida del partito di Emma Bonino: Magi segretario al posto di Della Vedova, Federico Pizzarotti presidente (Di domenica 26 febbraio 2023) nuovo ticket alla guida di +Europa: al termine Della segreteria di Benedetto Della Vedova (che non si è ricandidato) il terzo congresso del partito ha votato come suo successore il deputato radicale Riccardo Magi, affiancato alla presidenza dall’ex sindaco di Parma Federico Pizzarotti. L’accordo tra i due risolve le tensioni create negli scorsi mesi dall’adesione di Pizzarotti e dal suo successo nelle elezioni per la scelta dei delegati, che aveva fatto sorgere nei dirigenti uscenti il timore di una (nuova) scalata ostile al partito. Con la lista dell’ex M5s, infatti, sono rientrati in +Europa alcuni esponenti (come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 febbraio 2023)di: al terminesegreteria di Benedetto(che non si è ricandidato) il terzo congresso delha votato come suo successore il deputato radicale Riccardo, affiancatopresidenza dall’ex sindaco di Parma. L’accordo tra i due risolve le tensioni create negli scorsi mesi dall’adesione die dal suo successo nelle elezioni per la scelta dei delegati, che aveva fatto sorgere nei dirigenti uscenti il timore di una (nuova) scalata ostile al. Con la lista dell’ex M5s, infatti, sono rientrati inalcuni esponenti (come ...

