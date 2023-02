Eurodeputati dem eletti coi voti marocchini | la nuova rivelazione del Qatargate

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Shardana27 : RT @MarceVann: Spunta il «quadrumvirato del Pd» ed è fuggi fuggi dai salotti buoni dem. Nell’inchiesta #Qatargate è ricostruito un retro… -

Qui troviamo oltre a Cozzolino anche laAlessandra Moretti, l'eurodeputata belga di origini ... Sapendo che tutti glifiniti nell'inchiesta si sono autosospesi dagli incarichi, che si ...... però, da segnalare anche quella di Brando Benifei , capodelegazione degliPd, che ha ...del governo italiano al Coreper hanno dato il via libera al testo dell'accordo - ha scritto il- ...

"Eurodeputati dem eletti coi voti marocchini": la nuova rivelazione ... ilGiornale.it

Primarie dem, l'eurodeputata Laureti a Fanpage.it: Schlein è la ... Fanpage.it

Caso Cospito, Donzelli rivela notizie riservate e accusa i deputati ... L'Ecodelsud.it

Cospito, le carte che inguaiano Donzelli e Delmastro imbarazzano il Pd: i deputati dem parlarono pure con mafiosi al 41bis TGLA7

Vietato assistere al Giurì sul caso Donzelli-Pd: posto il segreto sulle audizioni dei deputati Il Fatto Quotidiano

In vista del voto per le primarie del Partito Democratico fissate per domani dalle 8 alle 20 nella nostra provincia come in tutta Italia , l'eurodeputato ed ex candidato ... piazza della Vittoria al ...Francesco Giorgi, uno dei principali imputati nel caso di corruzione noto come Qatargate, va agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.