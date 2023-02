Espulsione Correa, Simeone polemico: “Con il Real Madrid il VAR non funziona mai per noi” (Di domenica 26 febbraio 2023) Quest’oggi si è giocato il derby di Madrid tra Real e Atletico, terminato per 1 a 1 con le reti di Gimenez e del giovane 18enne Alvaro Rodriguez. Non sono mancate le polemiche al termine della gara per l’Espulsione di Angel Correa al 64esimo minuto. Simeone tuona: “Il VAR qui da noi non funziona” Nel post-partita Diego El Cholo Simeone ha commentato l’accaduto con toni molto polemici: “Chi ha giocato a calcio sa che a ogni contatto non corrisponde un fallo. Rudiger è alto 1,94 e dopo quel colpo si è rialzato subito. Potrebbe essere giallo al massimo, ma espellere un calciatore per quel tipo di contatto. Non si giocherebbe più perché non rimarrebbero abbastanza giocatori in campo. Sono gesti che a volte capitano e stavolta l’episodio ci è stato sfavorevole. ... Leggi su rompipallone (Di domenica 26 febbraio 2023) Quest’oggi si è giocato il derby ditrae Atletico, terminato per 1 a 1 con le reti di Gimenez e del giovane 18enne Alvaro Rodriguez. Non sono mancate le polemiche al termine della gara per l’di Angelal 64esimo minuto.tuona: “Il VAR qui da noi non” Nel post-partita Diego El Choloha commentato l’accaduto con toni molto polemici: “Chi ha giocato a calcio sa che a ogni contatto non corrisponde un fallo. Rudiger è alto 1,94 e dopo quel colpo si è rialzato subito. Potrebbe essere giallo al massimo, ma espellere un calciatore per quel tipo di contatto. Non si giocherebbe più perché non rimarrebbero abbastanza giocatori in campo. Sono gesti che a volte capitano e stavolta l’episodio ci è stato sfavorevole. ...

