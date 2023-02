Esordio con pareggio per Semplici: Udinese-Spezia 2-2, Nzola protagonista da record | Primapagina (Di domenica 26 febbraio 2023) La 24ª giornata di Serie A ha portato con sé un match davvero scoppiettante: Udinese e Spezia si sono sfidate alla Dacia Arena, regalando al pubblico una partita ricca di emozioni. Una sfida pirotecnica che ha visto come protagonista la doppietta di Nzola, intervallata dalle reti di Beto e Pereyra, chiudendo in parità sul risultato di 2-2. Un pareggio che non tranquillizza di certo il club ligure, che non vince da ben quattro settimane. Lo Spezia è ora a 3 punti dalla zona retrocessione e con una vittoria del Verona si ritroverebbe a rischio. Per l’Udinese, invece, continua il periodo di sfortuna: nelle ultime 16 giornate di campionato, un solo successo e ben 9 pareggi. La gara si è aperta con una grande opportunità per Pereyra, che ha colto al volo l’occasione dopo ... Leggi su justcalcio (Di domenica 26 febbraio 2023) La 24ª giornata di Serie A ha portato con sé un match davvero scoppiettante:si sono sfidate alla Dacia Arena, regalando al pubblico una partita ricca di emozioni. Una sfida pirotecnica che ha visto comela doppietta di, intervallata dalle reti di Beto e Pereyra, chiudendo in parità sul risultato di 2-2. Unche non tranquillizza di certo il club ligure, che non vince da ben quattro settimane. Loè ora a 3 punti dalla zona retrocessione e con una vittoria del Verona si ritroverebbe a rischio. Per l’, invece, continua il periodo di sfortuna: nelle ultime 16 giornate di campionato, un solo successo e ben 9 pareggi. La gara si è aperta con una grande opportunità per Pereyra, che ha colto al volo l’occasione dopo ...

