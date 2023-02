Esordio con gol per l’ex romanista Nicolò Zaniolo con il Galatasaray (Di domenica 26 febbraio 2023) Esordio con gol in amichevole per Nicolò Zaniolo con la maglia del Galatasaray. l’ex attaccante esterno della Roma esulta al termine del test che la formazione di Istanbul ha disputato con l’Alanyaspor, allenato da Francesco Farioli, per iniziare a prendere il ritmo partita. Zaniolo, partito dalla panchina, è entrato all’80’ e nel recupero è andato a segno siglando la rete del definitivo 4-2 per il Galatasaray. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 26 febbraio 2023)con gol in amichevole percon la maglia delattaccante esterno della Roma esulta al termine del test che la formazione di Istanbul ha disputato con l’Alanyaspor, allenato da Francesco Farioli, per iniziare a prendere il ritmo partita., partito dalla panchina, è entrato all’80’ e nel recupero è andato a segno siglando la rete del definitivo 4-2 per il. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

