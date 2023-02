Esiste gente che prova piacere nel sopraffare gli altri. Sfortunatamente è al potere (Di domenica 26 febbraio 2023) Dopo alcuni mesi di sconto, i prezzi della benzina sono tornati a salire. Conseguenza, questa, dell’andamento dei costi delle materie prime energetiche, oscillante da ormai più di un anno. Non capisco il tema dei prezzi dell’energia. Mi pare tutta una supercazzola fatta in modo tale da fregarci. Ci sono persone al mondo che godono della sopraffazione degli altri, un tema tipico dei film degli anni Settanta, il tema del folle scriteriato che, preso dal desiderio di dominazione del pianeta, finiva sempre male.Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di febbraio 2023Mi auguro accada lo stesso nel mondo reale. Abbiamo dato acqua, energia e beni essenziali in mano a quattro privati, che ora ci fanno quello che vogliono. Alzano i prezzi come neanche il più becero dei negozianti, e sono poi beni essenziali, non vezzi o lussi di sorta. Non si può dare la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 26 febbraio 2023) Dopo alcuni mesi di sconto, i prezzi della benzina sono tornati a salire. Conseguenza, questa, dell’andamento dei costi delle materie prime energetiche, oscillante da ormai più di un anno. Non capisco il tema dei prezzi dell’energia. Mi pare tutta una supercazzola fatta in modo tale da fregarci. Ci sono persone al mondo che godono della sopraffazione degli, un tema tipico dei film degli anni Settanta, il tema del folle scriteriato che, preso dal desiderio di dominazione del pianeta, finiva sempre male.Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di febbraio 2023Mi auguro accada lo stesso nel mondo reale. Abbiamo dato acqua, energia e beni essenziali in mano a quattro privati, che ora ci fanno quello che vogliono. Alzano i prezzi come neanche il più becero dei negozianti, e sono poi beni essenziali, non vezzi o lussi di sorta. Non si può dare la ...

