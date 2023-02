Eric Bischoff: “Sami Zayn? Mi ricorda l’ascesa di DDP, è arrivato al top” (Di domenica 26 febbraio 2023) Sami Zayn sta vivendo molto probabilmente il miglior momento della sua carriera. L’ex membro onorario della Bloodline è uno dei wrestler più “over” con i fan, che vorrebbero sicuramente un suo regno da campione del mondo. A riguardo, il leggendario Eric Bischoff ha paragonato l’ascesa di Zayn a quella di Diamond Dallas Page in WCW, sia nei modi che nelle tempistiche. “Zayn sta emergendo piano piano, come fece DDP” Nel corso di una recente intervista a WrestleBinge, Bischoff ha paragonato le due ascese, l’una in WCW ai tempi della sua gestione, l’altra attualissima e che ha portato Sami Zayn ad essere materiale da “main event“. “Ci sono dei parallelismi. DDP era fondamentale nel roster, certamente, e ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 26 febbraio 2023)sta vivendo molto probabilmente il miglior momento della sua carriera. L’ex membro onorario della Bloodline è uno dei wrestler più “over” con i fan, che vorrebbero sicuramente un suo regno da campione del mondo. A riguardo, il leggendarioha paragonatodia quella di Diamond Dallas Page in WCW, sia nei modi che nelle tempistiche. “sta emergendo piano piano, come fece DDP” Nel corso di una recente intervista a WrestleBinge,ha paragonato le due ascese, l’una in WCW ai tempi della sua gestione, l’altra attualissima e che ha portatoad essere materiale da “main event“. “Ci sono dei parallelismi. DDP era fondamentale nel roster, certamente, e ...

