Equitazione | FEI Jumping World Cup Gothenburg 2023 | Dilasser trionfa in Svezia | von Eckermann vince la Western League

(Di domenica 26 febbraio 2023) Marcsale in cattedra a, località svedese che ha ospitato questo fine settimana la quattordicesima nonché ultima tappa del circuito di Coppa del Mondo 2022-di, specialità salto, inerente allaEurope. Il transalpino, in sella ad Arioto Du Gervers, ha preso il largo confezionando una prestazione in cui ha percorso il tracciato in 41.02 secondi, precedendo l’elvetico Plus Schwizer (su Vancouver de Laniore), secondo con 42.35 davanti al danese Lars Bak Andersen (su Ethene), terzo con 42.55. Chiudono quindi la top five Andreas Schou (su Darc De Lux), rimasto attardato in quarta posizione con 41.66 e quattro penalità, oltre che Julien Anquetin (su blood Diamond Du Pont) al quinto posto con 72.02 anche lui con quattro ...