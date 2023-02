Enzo Iacchetti ricorda l’attentato a Costanzo: «Era cambiato ma non ne parlava mai, non voleva essere trattato da eroe» (Di domenica 26 febbraio 2023) Enzo Iacchetti parla del suo amico Maurizio Costanzo, di quelle caramelle che era solito portargli ogni volta che lo chiamava per incontrarsi nello studio dei Parioli, del grande affetto che lo legherà per sempre al grande giornalista scomparso lo scorso 24 febbraio. «Lo ringraziavo per tutto quello che riusciva a darmi nei nostri dialoghi, gli dicevo “Tu mi dai tanto” e lui mi rispondeva “Tu mi ridai troppo”», racconta il comico e attore durante lo speciale di Verissimo su Canale 5, «una persona che ti risponde così vuol dire che ti ama tanto». Il ricordo torna anche a uno dei momenti più difficili della vita di Costanzo: «Parlammo anche dell’attentato di mafia, in quel periodo c’era molta tensione, ricordo i comici che andavano lì. Ma lui era un po’ cambiato, giustamente, perché sei ... Leggi su open.online (Di domenica 26 febbraio 2023)parla del suo amico Maurizio, di quelle caramelle che era solito portargli ogni volta che lo chiamava per incontrarsi nello studio dei Parioli, del grande affetto che lo legherà per sempre al grande giornalista scomparso lo scorso 24 febbraio. «Lo ringraziavo per tutto quello che riusciva a darmi nei nostri dialoghi, gli dicevo “Tu mi dai tanto” e lui mi rispondeva “Tu mi ridai troppo”», racconta il comico e attore durante lo speciale di Verissimo su Canale 5, «una persona che ti risponde così vuol dire che ti ama tanto». Il ricordo torna anche a uno dei momenti più difficili della vita di: «Parlammo anche deldi mafia, in quel periodo c’era molta tensione, ricordo i comici che andavano lì. Ma lui era un po’, giustamente, perché sei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PaolaTacconi : RT @EleonoraDAmore: 'Vorrei chiamarlo adesso, ma magari sarà occupato' Enzo Iacchetti ?? #MaurizioCostanzo #Verissimo - infoitcultura : Enzo Iacchetti ricorda l'attentato a Costanzo: «Era cambiato ma non ne parlava mai, non voleva essere trattato da e… - infoitcultura : Enzo Iacchetti, le lacrime e il dolore per Maurizio Costanzo: “Non doveva morire così” - BelloGiovanni : Enzo Iacchetti a Verissimo a Silvia Toffanin che gli ha chiesto quando ha parlato l'ultima volta con Maurizio Costa… - livelifeVale : RT @EleonoraDAmore: 'Vorrei chiamarlo adesso, ma magari sarà occupato' Enzo Iacchetti ?? #MaurizioCostanzo #Verissimo -