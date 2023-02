Endurance | Italia 4ª ai Mondiali

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 26 febbraio 2023) Si sono svolti idiEquestre 2022 : l’è arrivata 4ª a squadre. Negli Emirati Arabi Uniti la kermesse iridata 2022, il 25 febbraio 2023 Nel deserto – all’InternationalVillage Butheeb di Al Khatim (UAE) – la massima competizione per gli specialisti delle lunghe distanze a cavallo – si è articolata su 160 km. Il binomio Campione del Mondo Individuale Ad aggiudicarsi la gara, dunque a laurearsi Campione del Mondo Senior, è stato un portacolori del Bahrain, lo Sceicco Nasser Bin Hamad Al Khalifa, in sella a Darco La Majorie. Il binomio ha completato la fatica assegnata in un tempo di 7h. 36 Min. 39 Sec; media oraria di 21,023. Il Team Campione del Mondo Anche nella Classifica a Squadre ha primeggiato il Bahrain. Dei cinque binomi, in tre hanno ricevuto il disco verde della ...