Empoli-Napoli, Spalletti: "Osimhen ha la mentalità giusta"

Nella giornata odierna, 25 febbraio, è andata in scena la sfida, valida per la quinta giornata del girone di ritorno di Serie A 2022-2023, tra il Napoli e l'Empoli. Al termine della partita il tecnico degli azzurri Luciano Spalletti si è soffermato su Victor Osimhen ai microfoni di Dazn: "Alla fine del primo tempo, dopo che l'avevo richiamato più volte nel corso della gara, era un po' arrabbiato. Negli spogliatoi ha inviato i suoi compagni di squadra a ricordare la partita dello scorso anno. Discorsi da leader, dunque, ha la mentalità giusta. Gli sono capitati un paio di palloni per far gol ed è arrivato un po' stanco proprio per l'enorme altruismo. I nostri avversari sono molto stimolati dal nostro rendimento, vogliono riuscire nell'impresa di fare risultati. Questo è un segno che ..."

