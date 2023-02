Empoli-Napoli, Lozano: “La fiducia di Spalletti è molto rilevante per me” (Di domenica 26 febbraio 2023) Il 25 febbraio si sono sfidate nel duello, valido per la quinta giornata del girone di ritorno di Serie A 2022-2023, il Napoli e l’Empoli. Al termine del match Hirving Lozano ha commentato la vittoria degli azzurri ai microfoni di Dazn: “La fiducia di Luciano Spalletti per me è molto rilevante. Sto lavorando bene e il mister mi chiede di proseguire così. Miglior Lozano? Penso di si, sto facendo di tutto per il mio team seguendo le indicazioni tattiche. Devo ancora perfezionarmi ma vogliamo continuare così in questa meravigliosa stazione. Victor Osimhen è un leader, oltre che un giocatore fortissimo e fondamentale per la squadra. Il gol mi manca sempre, ma arriverà lavorando tanto”. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com. Leggi su contropiedeazzurro (Di domenica 26 febbraio 2023) Il 25 febbraio si sono sfidate nel duello, valido per la quinta giornata del girone di ritorno di Serie A 2022-2023, ile l’. Al termine del match Hirvingha commentato la vittoria degli azzurri ai microfoni di Dazn: “Ladi Lucianoper me è. Sto lavorando bene e il mister mi chiede di proseguire così. Miglior? Penso di si, sto facendo di tutto per il mio team seguendo le indicazioni tattiche. Devo ancora perfezionarmi ma vogliamo continuare così in questa meravigliosa stazione. Victor Osimhen è un leader, oltre che un giocatore fortissimo e fondamentale per la squadra. Il gol mi manca sempre, ma arriverà lavorando tanto”. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.

