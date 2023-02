Empoli-Napoli, l’analisi della gara: Elmas macina km (Di domenica 26 febbraio 2023) La granitica squadra azzurra non sbaglia un colpo, distanzia le inseguitrici e le costringe a tenere lo stesso ritmo per restare nella zona d’élite. Il Napoli che resterà nell’albo d’oro nella storia del calcio, passa anche ad Empoli cancellando il passato e scrivendo un’altra pagina. Non la più bella, ma certamente la più razionale soprattutto dopo l’irrazionale fallo di Mario Rui che ha lasciato i compagni in 10. Un momento di panico Spalletti&Soci, ma giusto un momento, perché l’ingresso di Elmas disposto a macinare chilometri per riempire il vuoto creatosi, ha riportato la certezza che ogni episodio negativo va esorcizzato. La sfida tra Empoli e Napoli Inizia la sfida con Zanetti che cerca di non nascondersi in trincea di fronte ad un Napoli che a ... Leggi su contropiedeazzurro (Di domenica 26 febbraio 2023) La granitica squadra azzurra non sbaglia un colpo, distanzia le inseguitrici e le costringe a tenere lo stesso ritmo per restare nella zona d’élite. Ilche resterà nell’albo d’oro nella storia del calcio, passa anche adcancellando il passato e scrivendo un’altra pagina. Non la più bella, ma certamente la più razionale soprattutto dopo l’irrazionale fallo di Mario Rui che ha lasciato i compagni in 10. Un momento di panico Spalletti&Soci, ma giusto un momento, perché l’ingresso didisposto are chilometri per riempire il vuoto creatosi, ha riportato la certezza che ogni episodio negativo va esorcizzato. La sfida traInizia la sfida con Zanetti che cerca di non nascondersi in trincea di fronte ad unche a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : La partita dopo l'impegno in #Champions, in genere, è una sofferenza per tutti. Il #Napoli ha avuto zero problemi… - anperillo : 8 vittorie di fila per il #Napoli e 8 partite di seguito in gol per #Osimhen. Continua il dominio azzurro in… - MarcoGiordano6 : Questa foto è la sintesi perfetta del Napoli: 0-2 in trasferta, con la seconda a -18. 5 uomini in pressione organiz… - calciomercatoit : ?? #Osimhen dominante anche contro l'Empoli: l'attaccante del #Napoli è attualmente uno dei tre bomber più forti d'E… - napolipiucom : Antognoni sotto la curva azzurra ad Empoli: 'Forza Napoli', la lezione dei tifosi azzurri ai divieti - VIDEO… -