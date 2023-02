Empoli-Napoli 0-2: lacune caratteriali per Ayroldi (Di domenica 26 febbraio 2023) Ad Empoli gara affidata ad Ayroldi di Molfetta. Gara altalenante del fischietto pugliese che parte bene, ma l’espulsione di Mario Rui sembra mandarlo un po’ nel pallone. Andiamo a vedere gli episodi: 2’ contrato tra Kvaratskhelia e Parisi, palla che carambola fuori e rimessa assegnata all’Empoli, ma c’è qualche dubbio e le proteste del georgiano 3’ Lozano stende Parisi in percussione sulla fascia. Fallo, ci poteva stare il giallo. 5’ tiro di Osimhen rimpallato dal difensore. L’arbitro assegna la rimessa dal fondo, ma davvero difficile capire di chi l’ultimo tocco. 17’ autorete dell’Empoli con Osimhen probabilmente in posizione regolare. 21’ fallo di Haas in ritardo su Mario Rui. Poteva starci il giallo 23’ Ismajli trattiene Osimhen per il braccio. Poteva starci il giallo, l’arbitro lascia proseguire non ravvisando ... Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 26 febbraio 2023) Adgara affidata addi Molfetta. Gara altalenante del fischietto pugliese che parte bene, ma l’espulsione di Mario Rui sembra mandarlo un po’ nel pallone. Andiamo a vedere gli episodi: 2’ contrato tra Kvaratskhelia e Parisi, palla che carambola fuori e rimessa assegnata all’, ma c’è qualche dubbio e le proteste del georgiano 3’ Lozano stende Parisi in percussione sulla fascia. Fallo, ci poteva stare il giallo. 5’ tiro di Osimhen rimpallato dal difensore. L’arbitro assegna la rimessa dal fondo, ma davvero difficile capire di chi l’ultimo tocco. 17’ autorete dell’con Osimhen probabilmente in posizione regolare. 21’ fallo di Haas in ritardo su Mario Rui. Poteva starci il giallo 23’ Ismajli trattiene Osimhen per il braccio. Poteva starci il giallo, l’arbitro lascia proseguire non ravvisando ...

