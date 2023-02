Emanuela Folliero: «Mamma a 42 anni, in clinica ho avuto un crollo». La rivelazione su Alberto Castagna (Di domenica 26 febbraio 2023) Racconti inediti di Emanuela Folliero. La conduttrice si è raccontata al Corriere della Sera, riportando alcuni episodi legati ad Alberto Castagna, di cui ha preso il posto a... Leggi su leggo (Di domenica 26 febbraio 2023) Racconti inediti di. La conduttrice si è raccontata al Corriere della Sera, riportando alcuni episodi legati ad, di cui ha preso il posto a...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... luigisa27514204 : Emanuela Folliero: «Così abbordai mio marito. Stefano D'Orazio? Ci lasciammo con un brindisi. Il calendario? Ero co… - infoitinterno : Emanuela Folliero: «Così abbordai mio marito. Stefano D’Orazio? Ci lasciammo con un brindisi. Il calendario? Ero co… - infoitinterno : Emanuela Folliero: «Stefano D'Orazio? Ci lasciammo con un brindisi. Per il calendario studiai le posizioni delle po… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Folliero: «Pattinavo con i volantini, finii in braccio a Rummenigge. Il calendario? Ero contraria» - ilmessaggeroit : Emanuela Folliero: «Stefano D'Orazio? Ci lasciammo con un brindisi. Per il calendario studiai le posizioni delle po… -