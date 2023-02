(Di domenica 26 febbraio 2023) Un ampio spazio dedicato al ricordo di, scomparso venerdì 24 febbraio, ha aperto oggi l'appuntamento con « Domenica In », su Rai1 e su Rai Italia, dagli Studi "Fabrizio Frizzi" di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... socloudy23 : RT @yleniaindenial1: il talento di Elodie che canta 'se telefonando' lei deve essere sempre così brava - aflovebot : RT @yleniaindenial1: il talento di Elodie che canta 'se telefonando' lei deve essere sempre così brava - IvanDeJarjayes : RT @yleniaindenial1: il talento di Elodie che canta 'se telefonando' lei deve essere sempre così brava - dichiararsi : RT @yleniaindenial1: il talento di Elodie che canta 'se telefonando' lei deve essere sempre così brava - infoitcultura : Elodie canta “Se telefonando” a “Domenica In”: interpretazione da brividi -

si è poi raccontata a Mara Venier e ha riproposto il suo brano sanremese "Due". Maurizio Costanzo e "Se telefonando". La storia e il testo di un capolavoro VIDEO In diretta, con Mara Venier, ...Se Telefonando di Mina (e Costanzo). Questa è stata l'occasione per ascoltare " Se telefonando ", canzone che lui stesso aveva scritto insieme a Ghigo De Chiara per Mina nel 1966, a ...

Elodie canta “Se telefonando” a “Domenica In”: interpretazione da brividi Libero Magazine

Elodie canta "Se telefonando" in omaggio a Maurizio Costanzo Gazzetta del Sud

Il tributo di Elodie a Costanzo: canta «Se telefonando». E Venier si emoziona Corriere TV

Elodie canta "Una come cento" senza base musicale, la voce è da brividi Corriere TV

Sanremo 2023, Elodie canta 'Due': il testo della canzone Dire

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...La toque ti sta malissimo, ma le tue camicie sono insuperabili. Roberto Resta voto: 2 Il voto è la parafrasi di Elodie quando canta «lacrime mie, lacrime tue». L’uscita del calciatore gentile provoca ...