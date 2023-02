Elly Schlein nuova segretaria, il Pd svolta a sinistra: «Saremo un problema per il governo» (Di domenica 26 febbraio 2023) La vittoria arriva dopo un lungo testa a testa, quando prima di mezzanotte Stefano Bonaccini concede la resa. Elly Schlein è la nuova segretaria del Pd. Non era mai accaduto, nella storia... Leggi su ilmattino (Di domenica 26 febbraio 2023) La vittoria arriva dopo un lungo testa a testa, quando prima di mezzanotte Stefano Bonaccini concede la resa.è ladel Pd. Non era mai accaduto, nella storia...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pbersani : Andrò a votare domani alle #PrimariePD. Penso che Elly #Schlein segnali con più coraggio l’apertura al cambiamento. - ultimora_pol : ?? Primarie PD, Elly Schlein conquista la leadership del partito succedendo ad Enrico Letta come Segretario. Lo sfid… - you_trend : ?? #PRIMARIEPD Con la vittoria di Elly Schlein, uscita indietro dal voto nei circoli, è la prima volta nella storia… - __Dissacrante__ : Fossi in Elly Schlein, domattina comincerei col prendere le distanze dal Movimento 5 stelle, se non vuole terminare… - Italpress : PD, Elly Schlein vince le primarie. E’ lei la nuova segretaria -