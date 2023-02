Elezioni Nigeria: caos e ritardi (Di domenica 26 febbraio 2023) caos e ritardi nelle Elezioni in Nigeria. Sono stati segnalati diverse violenze, anche se come non nelle precedenti Elezioni. Attesi entro cinque giorni i risultati definitivi. A contendersi la presidenza tre candidati: Bola Tinubu, Atiku Abubakar e Peter Obi. caos nelle Elezioni in Nigeria Come previsto, le Elezioni in Nigeria sono nel caos, causato da Leggi su periodicodaily (Di domenica 26 febbraio 2023)nellein. Sono stati segnalati diverse violenze, anche se come non nelle precedenti. Attesi entro cinque giorni i risultati definitivi. A contendersi la presidenza tre candidati: Bola Tinubu, Atiku Abubakar e Peter Obi.nelleinCome previsto, leinsono nel, causato da

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Billa42_ : Elezioni Nigeria: caos e ritardi - donmimi : RT @stefano_b_l: Elezioni presidenziali in #Nigeria, sfida a tre: tra i veterani #Tinubu e #Abubakar e l'emergente #Obi. La Nigeria è il pi… - stefano_b_l : Elezioni presidenziali in #Nigeria, sfida a tre: tra i veterani #Tinubu e #Abubakar e l'emergente #Obi. La Nigeria… - RaffaeleCarcano : L’identificazione religiosa crea enormi problemi anche in #Nigeria. #laicità - D_Gianolla : RT @AntonellaNapoli: In #Nigeria si sono chiuse le urne per il voto delle elezioni presidenziali e parlamentari. I tanti ritardi e problem… -