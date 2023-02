Eintracht Francoforte, altra sconfitta dopo quella con il Napoli: vince il Lipsia (Di domenica 26 febbraio 2023) dopo aver perso la gara di martedì 21 febbraio contro il Napoli, nel match valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, l’Eintracht Francoforte continua la striscia di risultati negativi con un’altra sconfitta. Questa volta, a superare la compagine rossonera è stato il Lipsia, che con il successo conquistato nella giornata di ieri 25 febbraio, in attesa di conoscere il risultato odierno del Friburgo, prossima avversaria della Juventus in Europa League, ha conquistato tre punti fondamentali per la zona Champions League. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com. Leggi su contropiedeazzurro (Di domenica 26 febbraio 2023)aver perso la gara di martedì 21 febbraio contro il, nel match valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, l’continua la striscia di risultati negativi con un’. Questa volta, a superare la compagine rossonera è stato il, che con il successo conquistato nella giornata di ieri 25 febbraio, in attesa di conoscere il risultato odierno del Friburgo, prossima avversaria della Juventus in Europa League, ha conquistato tre punti fondamentali per la zona Champions League. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.

