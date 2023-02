Edoardo Donnamaria accarezza Nicole Murgia e i Donnalisi gli voltano le spalle (Di domenica 26 febbraio 2023) Edoardo Donnamaria ha deciso di mettersi contro l’intero fandom di coppia dei Donnalisi e non per l’ennesima discussione con Antonella Fiordelisi (ormai appuntamento fisso a giorni alterni), ma perché in questi giorni si è molto avvicinato a Nicole Murgia. Un avvicinamento considerato dal web sospetto fatto di coccole e abbracci. Niente di anomalo, Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia sono sempre stati amici e lui è un ragazzo che in questi cinque mesi ha dimostrato di essere fisico con i suoi affetti, fra bacini e coccoline. Vi ricordate cosa faceva con Alberto De Pisis, no? Un modus operandi che aveva fatto vacillare lo stesso milanese che si era così dichiarato a lui. Alberto De Pisis si dichiara a Edoardo: “Ecco ... Leggi su biccy (Di domenica 26 febbraio 2023)ha deciso di mettersi contro l’intero fandom di coppia deie non per l’ennesima discussione con Antonella Fiordelisi (ormai appuntamento fisso a giorni alterni), ma perché in questi giorni si è molto avvicinato a. Un avvicinamento considerato dal web sospetto fatto di coccole e abbracci. Niente di anomalo,sono sempre stati amici e lui è un ragazzo che in questi cinque mesi ha dimostrato di essere fisico con i suoi affetti, fra bacini e coccoline. Vi ricordate cosa faceva con Alberto De Pisis, no? Un modus operandi che aveva fatto vacillare lo stesso milanese che si era così dichiarato a lui. Alberto De Pisis si dichiara a: “Ecco ...

_misschaos : ?????? 3 VOTI PER MICOL, 3 VOTI PER TAVASSI ?????? decidete voi le modalità basta che siano divisi per entrambi??????… - ADelleNotizie : Edoardo Donnamaria offeso dagli utenti, parla il papà - Bottai61 : RT @_MuoriSolo: @brouwniiee @GrandeFratello Antonella ha diritto di sapere che Edoardo Donnamaria flirta con la Murgia da settimane. Vuole… - samuel64606198 : @vincefrancesco Iniziando da vostro figlio però . Vorrei chiedervi signor Donnamaria se Antonella fosse tua… - normabea1101 : RT @___stuck___: chiedendomi chi ha fatto sentire Edoardo Donnamaria sto cazzo da dire che merita la finale più di Nikita e Antonella perch…