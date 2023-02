"Ecco quando scatta l'offensiva": l'annuncio che stravolge la guerra (Di domenica 26 febbraio 2023) L'esercito ucraino lancerà una offensiva in primavera, il momento specifico dipende anche dalla fornitura di armi occidentali. Lo ha affermato il vice capo della direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino, Vadym Skibitsky, citato da Unian. L'obiettivo della prevista controffensiva è la liberazione di tutti i territori occupati dell'Ucraina, compresa la Crimea. "Ci fermeremo solo quando ripristineremo il Paese entro i limiti del 1991", ha sottolineato Skibitsky. Intanto a Mosca si serrano i ranghi per l'eventuale offensiva sull'Ucraina proprio in questi giorni in cui è arrivato il primo anniversario di guerra.E il presidente russo, Vladimir Putin è tornato ad attaccare Kiev in un'intervista a Russia 1. Nel mirino dello Zar c'è anche l'Occidente, colpevole a suo dire, di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 febbraio 2023) L'esercito ucraino lancerà unain primavera, il momento specifico dipende anche dalla fornitura di armi occidentali. Lo ha affermato il vice capo della direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino, Vadym Skibitsky, citato da Unian. L'obiettivo della prevista contrè la liberazione di tutti i territori occupati dell'Ucraina, compresa la Crimea. "Ci fermeremo soloripristineremo il Paese entro i limiti del 1991", ha sottolineato Skibitsky. Intanto a Mosca si serrano i ranghi per l'eventualesull'Ucraina proprio in questi giorni in cui è arrivato il primo anniversario di.E il presidente russo, Vladimir Putin è tornato ad attaccare Kiev in un'intervista a Russia 1. Nel mirino dello Zar c'è anche l'Occidente, colpevole a suo dire, di ...

